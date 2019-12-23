شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت قرب يبتعد عن أعلى مستوى فى 3 أشهر بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ،وتحت ضغط ارتفاع أنشطة الحفر فى الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم ، ويكبح توسيع الخسائر حتى الآن تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن اقتراب توقيع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

تراجع خام برنت إلى مستوي 65.84$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 66.12$ ، وسجل أعلى مستوي عند 66.26$.

عند تسوية يوم الجمعة ،فقدت العقود الآجلة لخام برنت نسبة 0.8% ، فى أول خسارة خلال سبعة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت يوم الخميس أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 66.76$ للبرميل.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط واحد بالمئة ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل تعميق تخفيضات تحالف "أوبك بلس " ،بجانب التطورات الإيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة ارتفاع منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 18 منصة ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر زيادة أسبوعية منذ شباط/فبراير 2018.

ليرتفع إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 685 منصة ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 47% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 12.9 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فى فلوريدا يوم السبت "لقد حققنا للتو انفراجة فى الصفقة التجارية ،وسنوقعها قريبا جدا".