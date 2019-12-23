شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى فى 3 أسابيع قبيل بيانات السلع المعمرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية عقب البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرا فى الولايات المتحدة ،وبعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المحادثات التجارية ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من واشنطن عن طلبيات السلع المعمرة خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.1 % إلى مستوى 97.77 نقطة الأعلى منذ 6 كانون الأول/ديسمبر الجاري ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.67 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.58 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات يوم الجمعة مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،بعد بيانات اقتصادية إيجابية فى الولايات المتحدة.

أظهرت البيانات تحسن نمو الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام ، لتتأكد ثقة صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي فى مسار النمو الاقتصادي ، بجانب ارتفاع مستويات الإنفاق الاستهلاكي خلال تشرين الثاني/نوفمبر ، فى علامة إيجابية للنمو الاقتصادي خلال الربع الرابع.

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وعلى مدار كامل تعاملات الأسبوع الماضي ،حقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بفضل نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فى فلوريدا يوم السبت "لقد حققنا للتو انفراجة فى الصفقة التجارية مع الصين ،وسنوقعها قريبا جدا".

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن طلبيات السلع المعمرة أحد أهم مؤشرات قياس مستويات الإنفاق الاستثماري فى البلاد ، ويمثل الإنفاق الاستثماري أكثر من 16% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

تصدر بحلول الساعة 13:30 غرينتش طلبيات السلع المعمرة المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% خلال تشرين الثاني/نوفمبر من ارتفاع بنسبة 0.5% فى تشرين الأول/أكتوبر ،ومع استبعاد بنود النقل المتوقع ارتفاع بنسبة 1.5% من ارتفاع بنسبة 0.5% الشهر السابق.