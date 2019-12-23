شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرو طابا يشكون وقف الطيران وغلق الطريق.. واقتراح بإنشاء مطار بنويبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال القائمون على قطاع السياحة فى مدينة طابا إن هناك عدد من المشكلات تعرقل تدفق الوفود على المدينة السياحية، التى تعد من أهم مقاصد سيناء حيث تقع على رأس خليج العقبة بين سلسلة جبال وهضاب طابا الشرقية من جهة، ومياه خليج العقبة من جهة أخرى.

وأشار أحد المديرين التنفيذين لمجموعة فنادق فى طابا لليوم السابع، أن المشكلة الأساسية هى المطار، حيث لا يوجد طيران داخلى من مصر للطيران وبالتالى هذا يٌضعف عملية التسويق للمقصد السياحى، لافتا إلى توقف الخط الداخلى لمصر للطيران، فى حين هناك طيران شارتر أجنبى يأتى برحلات لطابا من أسواق مختلفة، منها لتوانيا وأوكرانيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا.

كما أشار إلى أن الطريق الرئيسى المؤدى لطابا مغلق حتى الآن، وممنوع السير منه منذ 2011، وهذا يؤدى إلى دعايا سلبية عن المقصد السياحى، والطريق الوحيد المؤدى لطابا هو طريق " شرم الشيخ - سانت كاترين"، والذى يستغرق حوالى 9 ساعات.

ولفت إلى أن المقصد كى يتم التسويق له لابد من خطوط طيران وطريق، موضحا أنه لازال هناك فنادق مغلقة حتى الآن، والاشغال لا يتجاوز 30%، وقد يرتفع فى الكريسماس والnew year، لكنة سيعود للانخفاض مرة أخرى.

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وكشف سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى طابا ونويبع، عن وجود مقترحات لبناء مطار جديد فى مدينة نويبع لخدمة تلك المنطقة، والتى تفتقد إلى وسائل مواصلات مناسبة لمكانتها السياحية، منوها إلى أن هذا المقترح جاء فى محاولة لحل أزمة مطار طابا المتواجد فى منطقة مخرات سيول.

وقال سليمان لليوم السابع، أن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اقترح خلال لقائه بأعضاء القطاع السياحى فى جنوب سيناء منذ يومين أن يمنح قطعة أرض فى نويبع لإنشاء مطار دولى هناك، لافتا إلى أنه يمكن بعدها نقل المعدات اللوجستية من مطار طابا، وسيكون متبقى إنشاء طريق ممهد يربط المطار بالمدن السياحية فى تلك المنطقة، وبعض المبانى الإنشائية.

وأكد على أن المطار سيخدم أربعة مدن سياحية هامة هى طابا ونويبع وسانت كاترين ودهب، وكذلك سيخدم المنطقة اللوجستية فى نويبع، موضحا أن المحافظ أكد أن قطعة الأرض جاهزة ومتواجدة وفى منطقة مؤمنه وبعيدة عن مخرات السيول.

ونوه إلى أن مشكلات قطاع السياحة فى طابا ليست فقط مادية، ولكن غلق الطريق وعدم عمل المطار يؤثر سلبا على المنطقة وتدفق الوفود، مشيرا إلى أن طابا بها عدد كبير من الفنادق مغلق بسبب تلك الأزمات.