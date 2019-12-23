شكرا لقرائتكم خبر عن منشأة الرويس التابعة لأدنوك تخضع لصيانة اعتيادية أوائل 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) فى بيان اليوم الاثنين إن منشأة الرويس التابعة لها ستخضع لصيانة اعتيادية أوائل 2020. وأضاف متحدث باسم الشركة أنه ليس من المتوقع حدوث أى تأثير على الإمدادات أو منتجات أدنوك عالميا بسبب أعمال الصيانة.

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