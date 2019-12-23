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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يفتتح معمل إنترنت الأشياء بالقرية الذكية والان مع تفاصيل الخبر
ويأتى إنشاء المعمل بهدف دعم تطوير حلول المدن الذكية من أجل تحسين جودة الحياة، استخدام وتطوير واختبار ودراسة وإجراء البحوث حول إنترنت الأشياء، والعمل كمنصة مفتوحة لتطوير تطبيقات عمودية مختلفة مخصصة أيضًا لمجالات أبحاث أخرى.
وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان التعاون بين وزارتي الاتصالات والتعليم العالي استراتيجي حيث يوجد لديهما عدة ملفات مشتركة منها استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي وتدشين عدد من الجامعات في مدينة المعرفة بالإضافة إلى نشر مجمعات الإبداع في المحافظات.
الدكتور عمرو طلعت و الدكتورة هبة صالح
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