شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يفتتح معمل إنترنت الأشياء بالقرية الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع للوزارة والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، معمل مصر "إنترنت الأشياء" بالقرية الذكية.

ويأتى إنشاء المعمل بهدف دعم تطوير حلول المدن الذكية من أجل تحسين جودة الحياة، استخدام وتطوير واختبار ودراسة وإجراء البحوث حول إنترنت الأشياء، والعمل كمنصة مفتوحة لتطوير تطبيقات عمودية مختلفة مخصصة أيضًا لمجالات أبحاث أخرى.

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وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان التعاون بين وزارتي الاتصالات والتعليم العالي استراتيجي حيث يوجد لديهما عدة ملفات مشتركة منها استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي وتدشين عدد من الجامعات في مدينة المعرفة بالإضافة إلى نشر مجمعات الإبداع في المحافظات.