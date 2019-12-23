جهاز المشروعات:35 مشروعا للتطوير العمرانى بالقاهرة والجيزةبـ260 مليون جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذ مشروعات بمنطقة الزاويا الحمراء بتكلفة 62 مليون جنيه مسؤل بالجهاز: نهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير المدارس والطرق يستهدف جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذ 35 مشروعا للتطوير العمراني/ الاجتماعي بـ 4 مناطق فى القاهرة والجيزة، منها 19 مشروعا بمحافظة القاهرة، 16 مشروعا بمحافظة الجيزة، تصل تكلفتها الإجمالية حوالي 260 مليون جنيه، فى إطار برنامج الارتقاء الحضرى.

وقال مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مشروع التطوير الحضرى لبعض المناطق العشوائية في القاهرة والجيزة، راعى تطوير مناطق غير مخططة وبنية أساسية، وأنشطة للتدريب، بتمويل من الاتحاد الأوروبي مفوض للوكالة الفرنسية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، بالمكتبة العامة فى منطقة الزاوية الحمراء، اليوم، على هامش جولة لتفقد مشروعات تطوير منطقة الزاوية، أن ما كانت تحتاجة المنطقة اكبر من التمويل المتاح، لذلك راعينا التركيز على المشروعات الاكثر إفادة للمواطنين، مشيراً إلى أن مشروعات التطوير اشتملت تطوير الزاوية الحمراء وعزبة خيرالله بالقاهرة.

وأوضح أنه تم تنفيذ مشروعات لتطوير المدارس والوحدات الصحية والكبارى والانفاق والكباري والأسواق، ومشروعات بنية تحتية وأساسية، مشيرا إلى أن برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة يطبق فى 4 مناطق وهى (عزبة خير الله والزاوية وميت عقبة وارض اللواء).

وأوضح، أن البرنامج يقدم نموذجا لتطوير برامج مستقبلية أكثر تطورا تتكامل فيه المدخلات المختلفة لتطوير المناطق المستهدفة بمحافظتي القاهرة والجيزة، مضيفا: أن هذه المشروعات تشمل إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي وأعمال رصف الطرق والإنارة، وتطوير عدد من الانفاق وكباري المشاة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير عدد من المدارس والمؤسسات الصحية والأسواق ومواقف الميكروباص، علاوة على توفير الخدمات الترفيهية من خلال الملاعب والمناطق الخضراء والساحات المفتوحة.

ويقوم جهاز تنمية المشروعات بتنفيذ مشروع تطوير المناطق العشوائية بالزاوية الحمراء كأحد المناطق ذات الأولوية في محافظة القاهرة التي تطلبت التدخل العاجل لتحسين أوضاعها المعيشية، بإجمالي تمويل قدره 62 مليون جنيه منحة من الاتحاد الأوروبي من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تضمن المكون الأول للمشروع تطوير خطوط البنية التحتية الرئيسية وبعض الوحدات الصحية وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وكذلك تطوير فراغات ومناطق مفتوحة، وتطوير الاسواق العامة ومواقف الميكروباص المتاخمة لها.

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كما تم الانتهاء من تطوير مدرستين بالمنطقة بما يتناسب مع اعداد التلاميذ واحتياجاتهم، بالإضافة إلى المكون الثانى والذى يركز على تقديم العديد من الخدمات المالية والتدريبية حيث تم تدريب 150 سيدة وفتاة على أعمال الخياطة وصناعة الحلي وتدوير المخلفات المنزلية، فضلاً عن تسهيل إتاحة القروض لعدد 112 شخصا من النساء والرجال / الشباب لتعزيز فرص العمل.

وقد نظم جهاز تنمية المشروعات زيارة ميدانية موسعة لتفقد المشروعات التي تم تنفيذها بمنطقة الزاوية الحمراء، بمشاركة عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات علي رأسهم المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية وممثلين عن الاتحاد الاوروبي و الوكالة الفرنسية .

وتجدر الإشارة إلى أن جهاز تنمية المشروعات ينفذ برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة بمحافظة القاهرة (الزاوية الحمراء، وعزبة خير الله) ومحافظة الجيزة (أرض اللواء، وميت عقبة)، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال منحة من الاتحاد الأوروبي قدرها 15 مليون يورو منذ يناير 2017 .

ويهدف " تحسين نوعية الحياة " للسكان بالمناطق الأربعة المستهدفة وذلك من خلال الاستعانة بأكبر عدد ممكن من العمالة النصف ماهرة أو غير الماهرة بدلا من استخدام المعدات التقليديه وذلك بواسطة المقاولين من القطاع الخاص المحلي تحت إشراف الجهاز والمحافظة وبالتعاون مع شركات المرافق والاجهزة التنفيذية المعنية.

ويأتى تنفيذ اتفاقية برنامج الارتقاء الحضرى في إطار المساهمة في الجهود التى تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إيجاد فرص عمل للتشغيل عن طريق تنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية وخدمات التنمية المجتمعية حيث يتم تطوير قدرات ومهارات الشباب العاطلين عن العمل واكسابهم مهارات جديدة.

كما يتم تقديم برامج تدريبية لقاطنى هذه المناطق تمكنهم من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر خاصة بهم. ويقوم الجهاز بتنفيذ مشروعات الاتفاقية بالشراكة مع المحافظات والوزارات المعنية من خلال صغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة.