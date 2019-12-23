صور.. "تنمية المشروعات" يقيم معرضا للصناعات النسيجية واليدوية بالزاوية الحمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معرض للصناعات اليدوية والنسيجية والتطريز، فى منطقة الزاوية الحمراء ضمن مشروعات خدمية وتنموية يقوم بها الجهاز فى بعض المناطق العشوائية وغير الآمنة. Advertisements وينفذ جهاز تنمية المشروعات تطوير المناطق العشوائية بالزاوية الحمراء كأحد المناطق ذات الأولوية فى محافظة القاهرة التى تطلبت التدخل العاجل لتحسين أوضاعها المعيشية، بإجمالى تمويل قدره 62 مليون جنيه منحة من الاتحاد الأوروبى من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية. ويأتى معرض الصناعات النسيجية والتطريز اليدوى، بعد برامج تدريبية قدمها الجهاز للسيدات فى الزاوية الحمرا، كما يتم تطوير خطوط البنية التحتية الرئيسية وبعض الوحدات الصحية وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وكذلك تطوير فراغات ومناطق مفتوحة، وتطوير الأسواق العامة ومواقف الميكروباص المتاخمة لها.

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