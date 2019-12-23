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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 7 أسابيع بفضل آمال الطلب الفعلي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى سبعة أسابيع ،بفضل آمال الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن فى العالم ، بالإضافة إلى تركيز المستثمرين على شراء الأصول الاستثمارية الآمنة قبيل موسم عطلات رأس السنة الجديدة.
ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 1.3% إلى مستوي 17.40$ الأعلى منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 17.17$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 17.17$.
حقق المعدن الأبيض"الفضة"ارتفاع بنسبة 0.9% فى ختام تعاملات يوم الجمعة ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل التطورات الإيجابية للمحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 1.5% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.
توصلت الصين فى وقت سابق من هذا الشهر إلى اتفاق مبدئي "المرحلة الأولى" مع الولايات المتحدة ، ينهي الحرب التجارية الشراسة التي استمرت أكثر من 18 شهرا ،و أضرت كثيرا بالاقتصاد الصيني ، وقلصت مستويات طلب المعادن والسلع.
ويدعم ارتفاع أسعار الفضة فى الوقت الحالي أيضا ،تركيز المستثمرين على شراء الأصول الاستثمارية الآمنة ، والعزوف عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، قبيل انطلاق موسم عطلات رأس السنة الجديدة.
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