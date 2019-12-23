شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبلغ ذروة أسبوعين بفعل العزوف عن المخاطرة قبيل موسم العطلات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى أسبوعين ،لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا فى اليوم السابق ، يأتي هذا الارتفاع بفضل عزوف المستثمرين عن المخاطرة قبيل موسم عطلات رأس السنة الميلادية الجديدة ،والتركيز على شراء الأصول الاستثمارية الآمنة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.5% إلى 1,485.26$ الأعلى فى أسبوعين ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,478.15$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,477.48$.

فقد المعدن الأصفر"الذهب" يوم الجمعة نسبة 0.1% ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،وحقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 0.3%.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

قبيل انطلاق موسم عطلات عيد الميلاد والعام الجديد ،يعزف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول المالية ذات العائد المرتفع الأسهم والسندات ،مفضلين تعزيز مراكز شراء الأصول الاستثمارية الآمنة ،وعلى رأسها الذهب والمعادن النفيسة الأخرى.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 15% على مدار تعاملات هذا العام ، مع تركيز المستثمرين على شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تفاقم الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ،وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بمقدار 2.64 طن متري ،فى ثاني زيادة يومية خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ليرتفع الإجمالي إلى 885.93 طن متري.