شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل ارتفاع أنشطة الحفر الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، وبفعل ارتفاع أنشطة الحفر والتنقيب فى الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم ، ويكبح توسيع الخسائر حتى الآن تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن اقتراب توقيع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 60.12$ ، من مستوى الافتتاح عند 60.33$، وسجل أعلى مستوي عند 60.43$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 65.84$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 66.12$ ، وسجل أعلى مستوي عند 66.20$.

عند تسوية يوم الجمعة ،فقد الخام الأمريكي نسبة 1.2% ، فى أول خسارة خلال سبعة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت يوم الخميس أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 61.38$ للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8% ،لتنهي أطول سلسلة مكاسب يومية منذ شباط/فبراير الماضي ،بعدما سجلت فى اليوم السابق مستوي 66.76$ للبرميل الأعلى منذ 17 أيلول/سبتمبر.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط واحد بالمئة ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل تعميق تخفيضات تحالف "أوبك بلس " بجانب التطورات الإيجابية عن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة ارتفاع منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 18 منصة ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر زيادة أسبوعية منذ شباط/فبراير 2018.

ليرتفع إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 685 منصة ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 47% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 12.9 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فى فلوريدا يوم السبت "لقد حققنا للتو انفراجة فى الصفقة التجارية ،وسنوقعها قريبا جدا".

الجدير بالذكر إنه تم الإعلان عن ما يسمي بالمرحلة الأولى من اتفاق التجزئة فى وقت سابق من هذا الشهر ،ضمن محاولات إنهاء الحرب التجارية الشراسة التي استمرت لأكثر من 18 شهرا بين أكبر اقتصادين فى العالم ،والتي أضرت كثيرا بالاقتصاد العالمي و مستويات الطلب على النفط.