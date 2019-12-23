شكرا لقرائتكم خبر عن لتقديم خدمات «القرض العقاري».. تمديد ساعات العمل بالبنوك السبت والان نبدء بالتفاصيل

قررت مؤسسة النقد تمديد إتاحة ساعات عمل إضافية ليوم السبت للبنوك والمصارف لتقديم الخدمات المتعلقة ببرنامج القرض العقاري "التمويل المدعوم" لمدة عام

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