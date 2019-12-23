الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - "زين" تطرح جهاز Galaxy Note10+ 5G من سامسونج

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن طرحها لجهاز Galaxy Note10+ 5G الجديد كلّياً أحدث إصدارات سامسونج الداعمة لتكنولوجيا الجيل الخامس 5G، والذي يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي ووسائل تعزيز الإنتاجية لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من كل لحظة، وذلك على أقوى شبكة 5G في الكويت.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها تُقدّم الجيل الجديد من هواتف شركة سامسونج وهي تعلم مدى شغف قاعدة عملائها – التي تُعتبر الأكبر في الكويت - بأحدث وأفضل ما توصلت إليه ابتكارات التكنولوجيا حول العالم، حيث يأتي أقوى هواتف سلسلة Galaxy Note حتى الآن من حيث الإنتاجية والأداء مع دعم لتكنولوجيا الجيل الخامس 5G الثورية ليوائم مختلف احتياجات العملاء على جميع المستويات.

وأوضحت زين أنه يمكن لعملاء الدفع الآجل الحصول على جهاز Galaxy Note10+ 5G الجديد الآن ضمن مجموعة متنوعة من الباقات المرنة، وذلك ابتداءً من 37 د.ك شهرياً فقط تشمل إنترنت الجيل الخامس 5G بسعة 50 جيجابايت و500 دقيقة محلّية، كما سيحصل العميل أيضاً على أول أربع أشهر من قسط الجهاز مجاناً واشتراك مجاني لمدة أربع أشهر في خدمة YouTube Premium، حيث تحرص الشركة على توفير العديد من الخيارات لعملائها بما يتناسب مع طموحاتهم واحتياجاتهم العملية والشخصية.

وتتوفر في هاتف Galaxy Note10+ 5G الجديد مجموعة استثنائية من المزايا، بما في ذلك شاشة سينمائية لا متناهية قياس 6.8 بوصة التي تعتبر أكبر شاشة يتم استخدامها في مجموعة هواتف Galaxy Note، كما يحتوي الهاتف الرائد على كاميرا خلفية بتقنية 3D لميزة تقنية التركيز المباشر لمقاطع الفيديو وخاصية Quick Measure، كما يوفر الهاتف بطارية بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة مع إمكانية شحن فائقة السرعة، إلى جانب الخصائص والميزات المرتبطة بمشاهدة وتحميل المحتوى والتي توفرها السرعات الفائقة لتقنية الجيل الخامس.

وتم تصميم هاتف Galaxy Note10+ 5G لتوفير تجارب جديدة للعملاء، وذلك بفضل سرعات التنزيل الفائقة التي توفرها شبكة الجيل الخامس، فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين تحميل فيلم طويل على أجهزتهم المتنقلة خلال ثوانٍ، إضافة إلى دعم وتعزيز التطبيقات التي تحتاج كميات كبيرة من البيانات مثل الواقعين الافتراضي والمعزز، وألعاب الفيديو ومؤتمرات واجتماعات الفيديو وغيرها.

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كما تم تزويد هاتف Galaxy Note10+ 5G بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت وتخزين داخلي بسعة 256 جيجابايت قابلة للتوسيع مع بطاقة SD تصل إلى 1 تيرابايت، واحتفالاً بإطلاق أول جهاز يدعم تقنية الجيل الخامس في الكويت، أطلقت سامسونج جهاز Galaxy Note10+ 5G بلون خاص وهو الأزرق أورا (Aura Blue)، كما يتوفر الهاتف بألوان جلو أورا، وأسود أورا، وأبيض أورا.

وأشارت زين إلى أنها تسعى جدياً إلى دعم وتلبية تطلعات واحتياجات عملائها المختلفة من خلال طرحها لأحدث المنتجات والخدمات المبتكرة، حيث تحرص الشركة على توفير آخر وأحدث الحلول والخدمات لتحسين تجربة العملاء واستجابة توقّعاتهم وتطلّعاتهم ليتمتعوا بتجربة الاتصالات الأكثر ريادة في الكويت على شبكتها الأكثر تطوراً.

وذكرت الشركة أنها تعمل باستمرار على تطوير كافة خدماتها لتواصل جهودها نحو طرح أحدث الخدمات للمحافظة على المكانة التي وصلت إليها في السوق الكويتي، مؤكدة أنها عند وعدها دائما بتقديم حلولاً عملية لأسلوب حياة عملائها سواء على المستوى الشخصي أو العملي.