شكرا لقرائتكم خبر عن "تنمية المشروعات" ينفذ مشروع تطوير بالزاوية الحمراء بتمويل 62 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار اهتمام الدولة بقضايا المناطق العشوائية أوغير المخططة وحق المجتمعات التى تقطن هذه المناطق فى حياة إنسانية كريمة، ومساهمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى النهوض بالمناطق العشوائية، من خلال تنفيذ "برنامج الارتقاء الحضرى بالمناطق غير المخططة في مصر" فى محافظتى القاهرة والجيزة، بمشاركة مختلف الهيئات والوزارات والجمعيات الأهلية، بهدف تطوير تلك المناطق، وتأهيل بيئتها لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تتيح لسكانها فرص عمل تعمل على تحسين الأوضاع المعيشية لهم.

يقوم جهاز تنمية المشروعات بتنفيذ مشروع تطوير المناطق العشوائية بالزاوية الحمراء كأحد المناطق ذات الأولوية في محافظة القاهرة التي تطلبت التدخل العاجل لتحسين أوضاعها المعيشية، بإجمالى تمويل قدره 62 مليون جنيه منحة من الاتحاد الأوروبى، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تضمن المكون الأول للمشروع تطوير خطوط البنية التحتية الرئيسية وبعض الوحدات الصحية وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، وكذلك تطوير فراغات ومناطق مفتوحة، وتطوير الأسواق العامة ومواقف الميكروباص المتاخمة لها.

كما تم الانتهاء من تطوير مدرستين بالمنطقة، بما يتناسب مع أعداد التلاميذ واحتياجاتهم، بالإضافة إلى المكون الثانى، والذى يركز على تقديم العديد من الخدمات المالية والتدريبية، حيث تم تدريب 150 سيدة وفتاة على أعمال الخياطة وصناعة الحلى وتدوير المخلفات المنزلية، فضلاً عن تسهيل إتاحة القروض لعدد 112 شخصا من النساء والرجال/ الشباب لتعزيز فرص العمل.

وقد نظم جهاز تنمية المشروعات زيارة ميدانية موسعة، لتفقد المشروعات التي تم تنفيذها بمنطقة الزاوية الحمراء، بمشاركة عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات على رأسهم المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية وممثلين عن الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز تنمية المشروعات ينفذ برنامج الارتقاء الحضرى وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة بمحافظة القاهرة (الزاوية الحمراء، وعزبة خير الله) ومحافظة الجيزة (أرض اللواء، وميت عقبة)، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال منحة من الاتحاد الأوروبي قدرها 15 مليون يورو منذ يناير 2017 .

Advertisements

ويهدف " تحسين نوعية الحياة " للسكان بالمناطق الأربعة المستهدفة، وذلك من خلال الاستعانة بأكبر عدد ممكن من العمالة النصف ماهرة أو غير الماهرة بدلا من استخدام المعدات التقليدية وذلك بواسطة المقاولين من القطاع الخاص المحلي تحت إشراف الجهاز والمحافظة وبالتعاون مع شركات المرافق والاجهزة التنفيذية المعنية.

يأتى تنفيذ اتفاقية برنامج الارتقاء الحضرى فى إطار المساهمة فى الجهود التى تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إيجاد فرص عمل للتشغيل عن طريق تنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية وخدمات التنمية المجتمعية، حيث يتم تطوير قدرات ومهارات الشباب العاطلين عن العمل واكسابهم مهارات جديدة.

كما يتم تقديم برامج تدريبية لقاطنى هذه المناطق تمكنهم من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر خاصة بهم.

ويقوم الجهاز بتنفيذ مشروعات الاتفاقية بالشراكة مع المحافظات والوزارات المعنية من خلال صغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة.