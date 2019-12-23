جهاز المشروعات: تنفيذ 35 مشروعا للتطوير العمرانى بـ 260 مليون جنيه

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قال مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مشروع التطوير الحضرى لبعض المناطق العشوائية في القاهرة والجيزة، راعى تطوير مناطق غير مخططة وبنية أساسية، وأنشطة للتدريب، بتمويل من الاتحاد الأوروبي مفوض للوكالة الفرنسية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، بالمكتبة العامة فى منطقة الزاوية الحمراء، اليوم، على هامش جولة لتفقد مشروعات تطوير منطقة الزاوية، أن ما كانت تحتاجة المنطقة اكبر من التمويل المتاح، لذلك راعينا التركيز على المشروعات الاكثر إفادة للمواطنين، مشيراً إلى أن مشروعات التطوير اشتملت تطوير الزاوية الحمراء وعزبة خيرالله بالقاهرة.
وأوضح أنه تم تنفيذ مشروعات لتطوير المدارس والوحدات الصحية والكبارى والانفاق والكباري والأسواق، ومشروعات بنية تحتية وأساسية.
وأوضح أن برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة يطبق فى 4 مناطق وهى (عزبة خير الله والزاوية وميت عقبة وارض اللواء)، مشيرا إلى أن البرنامج يقدم نموذجا لتطوير برامج مستقبلية أكثر تطورا تتكامل فيه المدخلات المختلفة لتطوير المناطق المستهدفة بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وأضاف، أن هذه المشروعات تشمل إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي وأعمال رصف الطرق والإنارة، وتطوير عدد من الانفاق وكباري المشاة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير عدد من المدارس والمؤسسات الصحية والأسواق ومواقف الميكروباص، علاوة على توفير الخدمات الترفيهية من خلال الملاعب والمناطق الخضراء والساحات المفتوحة.
بيانات لتطوير العشوائيات عبر جهاز المشروعات
تطوير المناطق
تفاصيل مشاريع الجهاز فى الزاوية الحمراء
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