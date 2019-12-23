شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: إنتاج روسيا النفطى بلغ 560 مليون طن عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك في مقابلة مع تلفزيون آر.بي.سي بُثت اليوم الاثنين، إن روسيا سَتُنتج 560 مليون طن من النفط (11.25 مليون برميل يوميا) و737 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2019.
وأضاف أن مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 سيكتمل قريبا.
وفي الأسبوع الماضي، دفعت عقوبات أمريكية على نورد ستريم 2 شركة المقاولات السويسرية الهولندية ألسياس لوقف أعمال مد خطوط الأنابيب.
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