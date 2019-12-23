شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23-12– 2019 استقرارا فى الأسواق ، بحسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة 24جنيها، في حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 27-29جنيها للكيلو حسب المنطقة.

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وأضاف السيد في تصريحات لليوم السابع أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة ب 27جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين32-33جنيها للكيلو ،وتراوح سعر الكتكوت بين 5-6 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل الي 30.5جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك 34-37جنيها.