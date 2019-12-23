شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة 24جنيها، في حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 27-29جنيها للكيلو حسب المنطقة.
وأضاف السيد في تصريحات لليوم السابع أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة ب 27جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين32-33جنيها للكيلو ،وتراوح سعر الكتكوت بين 5-6 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل الي 30.5جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك 34-37جنيها.
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