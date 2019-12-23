شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتماسك قبل العطلات والاسترلينى يتعافى ببطء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الدولار قرب أعلى مستوى فى أسبوعين اليوم الاثنين بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية جيدة يوم الجمعة، بينما تعافى الجنيه الاسترلينى عقب انخفاض كبير الأسبوع الماضى.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر اليورو الذى سجل أقل من 1.11 دولار. ويشك المحللون فى حدوث أى تحركات كبيرة للعملات الرئيسية هذا الأسبوع فى ظل شح الأحداث الاقتصادية قبل العطلات.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكى، الذى يتمتع بالفعل بنمو قياسى، حافظ على ما يبدو على نمو متوسط فى نهاية العام مدعوما بسوق عمل قوية.

واستفاد الدولار من موجات العزوف عن المخاطرة باعتباره عملة ملاذ آمن وأيضا حين ارتفعت الأسواق لأن أداء الاقتصاد الأمريكى يتفوق على أجزاء أخرى من العالم.

ولم يطرأ تغير على سعر الدولار مقابل اليورو عند 1.1085 دولار. ومقابل سلة من العملات فقد مؤشر العملة الأمريكية 0.1% ولامس 97.611 لكنه ظل قريبا من ذروة الجمعة وهو أعلى مستوى منذ 6 ديسمبر.

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وارتفعت العملات المرتبطة بمستقبل التجارة العالمية وإقبال المستثمرين على المخاطرة.

وارتفع الدولار الاسترالى، المرتبط ارتباطا وثيقا بالمعنويات تجاه الصين، 0.1% إلى 0.6913 دولار أمريكى. وزاد الدولار النيوزيلندى 0.2% إلى 0.6618 دولار.

وسجل الاسترلينى بعض المكاسب وارتفع 0.3% إلى 1.3024 دولار ومقابل العملة الموحدة زاد 0.2% إلى 85.11 بنس لليورو.

وفى الأسبوع الماضي، شهد الاسترلينى أسوأ أسبوع فى ثلاثة أعوام بعدما استبعد رئيس الوزراء بوريس جونسون تمديد الفترة الانتقالية كى تتفاوض بريطانيا مع الاتحاد الأوروبى بشأن اتفاق تجارة.