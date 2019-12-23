شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات تناقش سبل التعاون مع "أفريكسم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة التعاون الإفريقي برئاسة د شريف الجبلي سبل التعاون المقترحة بين القطاع الخاص والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسم بنك).

وأوضحت ممثلة البنك مورين امبا، أن هناك العديد من المبادرات التى يمكن أن يقدمها البنك للقطاع الخاص منها المنصة الإلكترونية التي يقوم البنك الآن بتدشينها MANSA والتي تعتمد فكرتها على تسجيل الشركات الراغبة في الاستيراد أو التصدير الي أفريقيا في جميع القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية وكذا جميع البنوك وشركات الائتمان العاملة في نفس المجال.

وأضافت، وفق بيان اتحاد الصناعات، أن تلك المنصة تهدف إلى مساعدة الشركات في التعرف وإقامة علاقات عمل مع نظرائها من الدول الأخرى عن طريق إتاحة المعلومات اللازمة لذلك من خلال المنصة وبالتالي تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد شركاء لها ومساعدتها في التصدير والاستيراد في أفريقيا.

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وتابعت ممثلة البنك، أن هناك أيضا مجموعة من البرامج الخاصة بتمويل القطاع الصناعي منها برنامج FEDA.

بدوره، قال شريف الجبلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة عقد ورشة عمل مع أفريكسم بنك لعرض جميع الخدمات التي يقدمها البنك إلى المجتمع الصناعي.