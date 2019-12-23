شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 13881 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 1968 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 16268 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 5173 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23% ليصل مستوى 528 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1391 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 492 نقطة.