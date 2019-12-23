شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين وسوق التشفير فوق إجمالي 200 مليار$ مرة أخرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، فى طريقها صوب مستويات 8,000$ ،مع تحسن مستويات الطلب الاستثماري قبيل انطلاق موسم عطلات رأس السنة الميلادية الجديدة ،وانعكس ذلك بارتفاع القيمة الإجمالية لسوق التشفير فوق حاجز 200 مليار $ مرة أخرى.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 123$ بما يعادل نسبة 1.6% إلى 7,664$ الأعلى أسبوعين ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,521$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 7,462$.

حققت أسعار البتكوين بالأمس ارتفاعا بنسبة 5.1% ، فى ثاني مكسب يومي خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع تحسن مستويات طلب العملة المشفرة الرائدة ، بعد التداول مجددا فوق مستويات 7,000$.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار البتكوين ارتفاعا بنسبة 5.5% ، فى ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر ، بدعم عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى سبعة أشهر عند 6,425$ لكل وحدة بتكوين.

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زادت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بأكثر من 4 مليار$ إلى إجمالي 200 مليار$ ، مع استمرار ارتفاع أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

وانخفضت القيمة الإجمالية للعملات المشفرة يوم الأربعاء الماضي إلى 175 مليار$ ،و الذي يعد أدنى مستوي منذ أيار/مايو الماضي ،ومع انتعاش مستويات الطلب الاستثماري ، استمرت القيمة فى التعافي حتى الوصول إلى حاجز 200 مليار$ مرة أخرى.

ارتفعت نسبة هيمنة "البتكوين" على تعاملات السوق الرقمية يوم الاثنين إلى 69.15% ، والذي يعد أعلى مستوى منذ أيلول/سبتمبر الماضي ، فى علامة إيجابية تدل على تركيز المستثمرين بالفترة الحالية على شراء أكبر عملة مشفرة فى العالم.

وفى نفس الوقت ،استمر حجم التداول الشهري فى الارتفاع على منصة Bakkt أكبر منصة رقمية لتداول العقود الآجلة للبتكوين فى العالم ،ارتفع بنسبة 46% منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،وحاليا عند 110 مليون دولار أمريكي.