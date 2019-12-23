شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية إضافية ليقترب من هدفنا المنتظر عند 17.60، مع ضرورة مراقبة السعر عند وصول المستوى المستهدف، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تمتد إلى 18.00 ثم 18.40، بينما يمثل صموده أمام الارتفاع الحالي عامل سلبي سيضغط على السعر لاستئناف المسار الهابط الذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 16.96.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.10 والمقاومة 17.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد