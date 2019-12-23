شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بإيجابية ليقترب من المقاومة المحورية 1489.00، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الميل الصاعد واختراق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع، بينما ننتظر ارتداد هابط لاستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي الأول عند 1447.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1460.00 والمقاومة 1489.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط