شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية في محاولة للابتعاد عن مستوى 1.1065، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، بانتظار اختراق 1.1108 لتأكيد مواصلة الارتفاع نحو 1.1180 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.1030 لاستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1020 والمقاومة 1.1180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد