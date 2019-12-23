شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجاوز أعلى سعر له في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع الذهب اليوم الاثنين تجاوزا أعلى سعر له في أسبوع اليوم الاثنين في تعاملات محدودة قبل عطلات العام الجديد، مع تراجع الدولار قليلا ووسط استمرار الغموض بشأن اتفاق التجارة الأمريكي الصيني.

وبحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1482.61 دولار للأوقية (الأونصة). وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق لأعلى مستوى منذ 12 ديسمبر كانون الأول.