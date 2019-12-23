شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم الأوروبية بشكل طفيف والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت الأسهم الأوروبية قليلاً اليوم الاثنين بعدما اقتربت من مستويات قياسية مرتفعة في الجلسة السابقة، وسط تعاملات ضعيفة قبل عطلات الكريماس هذا الأسبوع.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة في الساعة 0814 بتوقيت جرينتش وقاد القطاع المصرفي الاتجاه النزولي.

وفي ظل تحسن توقعات الاقتصاد العالمي والتفاؤل بشأن خروج بريطاني سلس من الاتحاد الأوروبي، ارتفعت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوياتها هذا الأسبوع وسجل المؤشر أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين.