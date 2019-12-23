شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب مستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 يسجل 662 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، بمستهل تعاملات الأسبوع فى مصر بقيمة جنيهين، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 662 جنيها للجرام، بالتزامن مع تحرك أسعار الأوقية من 1477 إلي 1484 دولار، مع توقعات بزيادة أخرى في الأسعار، فى حال استمرار صعود سعر الأوقية.





أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 18 سجل 568 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 662 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 756 جنيه للجرام

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الجنيه الذهب 5296 جنيها

أوقية الذهب 1484 دولارا

وتتغير أسعار الذهب فى مصر أكثر من مرة، وفق المتغيرات التى تشهدها الأسواق العالمية، وأسعار أوقية الذهب فى البورصات المختلفة، لأنه يتم احتساب سعر الذهب فى مصر، عن طريق عملية حسابية، العنصر الرئيسى فيها هو سعر الأوقية، ثم سعر الدولار فى مصر.

ويقدم ”الخليج 365” تحديث فورى لأسعار الذهب محليا وعالميا، مصحوب برؤية تحليلية عن سوق الذهب عالميا، ومحليا ووضع المبيعات، وكذلك معدلات الطلب على المعدن النفيس من البنوك المركزية العالمية.