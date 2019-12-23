شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب مستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 يسجل 662 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم فى مصر:
عيار 18 سجل 568 جنيها للجرام
عيار 21 سجل 662 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 756 جنيه للجرام
الجنيه الذهب 5296 جنيها
أوقية الذهب 1484 دولارا
وتتغير أسعار الذهب فى مصر أكثر من مرة، وفق المتغيرات التى تشهدها الأسواق العالمية، وأسعار أوقية الذهب فى البورصات المختلفة، لأنه يتم احتساب سعر الذهب فى مصر، عن طريق عملية حسابية، العنصر الرئيسى فيها هو سعر الأوقية، ثم سعر الدولار فى مصر.
ويقدم ”الخليج 365” تحديث فورى لأسعار الذهب محليا وعالميا، مصحوب برؤية تحليلية عن سوق الذهب عالميا، ومحليا ووضع المبيعات، وكذلك معدلات الطلب على المعدن النفيس من البنوك المركزية العالمية.
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