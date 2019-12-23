شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. الطماطم 1.5 جنيه والخيار 3 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين -12-2019 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة فى سوق العبور للجملة.

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واستقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5-3.5 جنيه، سجلت أسعار البطاطس بين 3-6 جنيهات، فيما استقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 4-6، وسعر كيلو البصل 5-7جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة 5-8جنيهات للكيلو، والخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 4-5 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضى بين 30-50%.