الاقتصاد

استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 23-12-2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 23-12-2019 ، أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر ، وسجل متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى وفقا للبنك المركزى المصرى  15.98جنيه للشراء، 16.01 جنيه للبيع، وسجل سعر الصرف فى البنك الأهلى المصرى  15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد،  مسجلا الأسعار التالية:

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سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 15.98جنيه للشراء.

16.01 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 15.99 جنيه للشراء.

 16.09 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك مصر

 15.99 جنيه للشراء.

 16.09 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

 15.99 جنيه للشراء.

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 16.09 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.98 جنيه للشراء.

 16.08 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 15.98 جنيه للشراء.

 16.08 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

 15.99 جنيه للشراء.

 16.09 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك قناة السويس

15.98جنيه للشراء.

16.08 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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