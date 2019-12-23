شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يحتاج لعزم جديد– تحليل -23-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النحاس متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية ليحافظ على استقراره الجانبي قرب مستوى 2.8000 دون تسجيله لأي هدف إيجابي جديد, نؤكد على أهمية تجميع السعر لعزم إيجابي جديد خلال الفترة الحالية ليمكنه ذلك من اختراق الحاجز المستقر عند 2.8380 لنتوقع بذلك انجذابه نحو الهدف التالي والمتمركز حول 2.9200 خلال الفترة القادمة.
نستمر بالتنويه إلى أن محاولة تسلل السعر دون مستوى 2.7500 فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم الصاعد بشكل مؤقت لحين اختباره لمستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر حاليا عند 2.7000 تقريبا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7500 و 2.8380
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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