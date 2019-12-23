شكرا لقرائتكم خبر عن لابد لسعر البلاتين من الارتفاع – تحليل - 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين محاط بعوامل مؤيدة للاستمرارية الإيجابية نذكر منها تمركز المتوسط المتحرك 55 دون التداولات الحالية ليشكل بدوره دعم إضافي عند 887.00, كذلك تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي نظرا لثباته فوق مستوى 50. ما سبق, يدعونا لانتظار تشكيل السعر لموجة صاعدة قوية ليتمكن من خلالها تسجيل الأهداف الإضافية والتي تبدأ بتجاوز مستوى 955.00 وصولا نحو 1025.00 خلال الفترة القادمة. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 900.00 و 955.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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