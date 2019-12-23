شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحافظ على المسار التصحيحي-تحليل - 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على مساره التصحيحي الهابط بتقديمه لإغلاقات سلبية متكررة دون الحاجز المستقر عند 143.80 لنلاحظ تقديمه لضغط سلبي جديد على مستوى 141.90, نتوقع بتحقيقه لكسر هذا الدعم استهداف مستويات سلبية جديدة ليشكل مستوى 141.00 الهدف الأول لتداولات الفترة الحالية مع توفر فرصة لاختبار دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 139.50 تقريبا.

ما يجب التنويه له, أن محاولة اختراق السعر للحاجز المذكور سابقا, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية لنتوقع تجديده للمحاولات الصاعدة من جديد باستهدافه لمستوى 145.00 وصولا للقمة المستقرة عند 147.95.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.60 و 141.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط