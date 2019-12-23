شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستمر بالزحف السلبي- تحليل - 23-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تأثره بسيطرة الميل التصحيحي الهابط بابتعاده عن المقاومة المستقرة عند 122.45 لنلاحظ تسجيله لأهداف سلبية عديدة بوصوله نحو 121.15. استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي والناتج عن استقراره ضمن مستوى تشبع البيع يدعونا لترجيح اختبار السعر لدعم القناة الصاعدة والممتد حاليا نحو 120.45.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.60 و 120.45

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط