شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تُجدد عقد تقديم خدمات على الطائرة مع "العامة للخطوط الجوية العربية السعودية" لعشر سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن تجديد عقدها المبرم مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والذي ينتهي في 31 ديسمبر الجاري، وذلك لفترة عقدية تقدر بعشرة سنوات، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2020 وحتى 31 ديسمبر 2029.

وأفادت "التموين"، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن شركة الخطوط السعودية للتموين ستقوم بمقتضى هذا العقد بتزويد رحلات الخطوط السعودية الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات وعدد من الخدمات المساندة الأخرى.

وبحسب البيان، تبلغ القيمة التقديرية للعقد 12 مليار ريال سعودي، علماً بأن المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تعد أحد كبار المساهمين بالشركة وطرف ذو علاقة.

وتعتبر مدة التعاقد الجديدة أطول مدة يتعاقد الطرفين عليها في عقد تموين الطائرات مما يؤكد عمق الشراكة والثقة المتبادلة بين الطرفين.

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وتتوقع الشركة أن يساهم هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتباراً من الربع الأول من عام 2020، إضافة الى مساهمته في استدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز منظومة أعمالها مع الخطوط السعودية.

وبموجب هذا العقد ستستفيد الشركة من النمو المتزايد في أسطول الخطوط السعودية والزيادة المرتقبة في عدد رحلاتها ومسافريها باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال النقل الجوي على المستوى المحلي والدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 142 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 142.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى تطبيق معيار المحاسبة الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 اعتبارًا من تاريخ الأول من يناير 2019، مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الفوائد (غير النقدية) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، ومع ذلك فقد كان هناك ترشيد في بعض النفقات الواقعة تحت تكاليف الإيرادات.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 362.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 383.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.