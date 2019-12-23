شكرا لقرائتكم خبر عن "ساتورب" تعلن عن الاسترداد الجزئي لصكوكها بنسبة 3.92% من الإجمالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات عن الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها، اليوم الإثنين، حيث تم توزيع مبلغ وقدره 146.996 مليون ريال، والذي يمثل نسبة 3.92% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن القيمة الاسمية للصك الواحد ستصبح 67.46 ألف ريال، وتصبح قيمة الإصدار الإجمالية 2.529 مليار ريال سعودي.

وكانت "ساتورب" قد أعلنت، في يونيو 2019، عن الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها، والمجدول كل ستة أشهر بمبلغ وقدره 140.996 مليون ريال، والذي يمثل نسبة 3.76% من القيمة الإسمية للصكوك.

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وتتم عملية الاسترداد وفق جدول الاسترداد المضمن في نسخة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة سوق المال، الصادرة بتاريخ 10 سبتمبر 2011.

وقامت "ساتورب"، في 20 ديسمبر 2018، بتوزيع مبلغ وقدره 133.871 مليون ريال -والذي يمثل نسبة 3.57% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة.

وجدير بالذكر أن "ساتورب" قامت، في 24 يونيو 2018، بتوزيع مبلغ وقدره 118.121 مليون ريال، بما يمثل 3.15% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة.

وكانت ساتورب قد أعلنت عن الاسترداد الجزئي لصكوك خاصة بها، في 20 ديسمبر 2017، بقيمة 112.122 مليون ريال، والذي يمثل نسبة 2.99% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة.