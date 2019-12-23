شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول التعافي بعد تكبد أكبر خسارة أسبوعية فى ثلاث سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني قليلا بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ، بعدما تكبد الأسبوع الماضي أكبر خسارة أسبوعية فى ثلاث سنوات ، تحت ضغط تجدد مخاوف الخروج الفوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، بعدما حددت حكومة "بوريس جونسون" 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 موعدا نهائيا للتوصل لاتفاق حول التجارة الحرة مع أوروبا.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.2% إلى 1.3030$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3000$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2988$.

أنهي الجنيه تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.2978$ ،فبخلاف مخاوف "البريكست" ،كان هناك ارتفاع لمستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي، فقد الجنيه الإسترليني نسبة 2.5% مقابل الدولار الأمريكي ، فى أول خسارة أسبوعية خلال شهر ، وبأكبر خسارة أسبوعية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016.

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وافق البرلمان البريطاني يوم الجمعة بالأغلبية على مشروع قانون لتنفيذ انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" فى 31 كانون الثاني/يناير المقبل ،وعدم تمديد الفترة الانتقالية لما بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2020.

وكان هذا القرار بمثابة اختبار للأغلبية التي حظي بها حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء " بوريس جونسون" فى الانتخابات العامة التي أجريت يوم 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري ، وتسعي حكومة جونسون تنفيذ بريكست فى أسرع وقت ممكن.

وكانت الأسواق تأمل فى أن يتخذ جونسون نهجا مرنا فى الموعد النهائي للفترة الانتقالية بنهاية 2020 بهدف التوصل إلى اتفاق تجارى مع الاتحاد الأوروبي.

تدخل بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل ،فترة انتقالية تظل فيها عضوا بالاتحاد فى كل شيء فيما عدا الاسم ،ويحاول الجانبان خلال فترة 11 شهرا التوصل لاتفاق بشأن العلاقات فى مرحلة ما بعد البريكست.