شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتماسك قرب أعلى مستوى في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، لكنها تماسكت قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وسط توقعات بأن الولايات المتحدة والصين ستبرمان اتفاق تجارة قريبا بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونزل خام برنت 16 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 65.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 60.22 دولار للبرميل.

وأُعلن عن اتفاق تجارة أولي في وقت سابق من الشهر الجاري، سعيا لإنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ شهور بين أكبر اقتصادين في العالم والتي أدت لاضطراب الأسواق ونالت من النمو العالمي.

وقال ترامب خلال مناسبة في فلوريدا يوم السبت "حققنا اختراقا على صعيد اتفاق التجارة وسنوقعه قريبا جدا."