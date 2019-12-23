«الإمارات للتنمية» يطلق منصة إلكترونية الشهر المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

في إطار جهود مصرف الإمارات للتنمية لدعم رواد الأعمال في الدولة، وتعزيز دور الشركات وأصحاب المشاريع الناشئة، وقع المصرف أمس، اتفاقية مع شركة بوتنشل لإطلاق منصة إلكترونية لتقديم دورات تدريبية مجانية موجهة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات والمشاريع الناشئة، بهدف تسهيل وتطوير أعمالهم التجارية، وتحقيق طموحاتهم. وسيتم إطلاق المنصة في شهر يناير 2020.

وستوفر المنصة لزوار موقع المصرف، إضافة إلى رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة، الاستفادة من مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية المجانية تشمل (فيديوهات تعليمية وخدمات مساعدة)، لتمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات والمشاريع الناشئة من الاستفادة من محتوى الدورات التدريبية للمساعدة في تطوير أعمالهم ودعم مشاريعهم.

وستتضمن هذه الدورات التدريبية موضوعات متنوعة مثل وضع استراتيجية وخطة العمل، وتأسيس الشركات، والحلول المبتكرة لتطوير المنتجات، وتحسين المبيعات، والتسويق والمحاسبة، إضافة إلى النصائح العملية لمواجهة تحديات العمل المقدمة عبر الفيديوهات التعليمية التي صممت خصيصاً حسب متطلبات السوق في دولة الإمارات.

وقال فيصل البستكي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يسعى مصرف الإمارات للتنمية لدعم وتشجيع روح المبادرة، وتسليط الضوء على الدور المهم الذي يقوم به رواد الأعمال في النهوض بالاقتصاد الوطني.