«رأس الخيمة الوطني» ينضم إلى قائمة المشاركين في مبادرة الهوية الرقمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك رأس الخيمة الوطني، أمس، عن انضمامه إلى قائمة البنوك الأوائل التي أبرمت اتفاقية خدمة لتطبيق مبادرة «الهوية الرقمية»، وهي أول هوية وطنية رقمية توفّر ميزة التوقيع الإلكتروني في دولة الإمارات.

وتتيح «الهوية الرقمية» للعملاء الحاليين والمستقبليين إمكانية التعريف بأنفسهم لدى البنك عبر خدمة التحقق من الهوية التي تستند على الهواتف الذكية لتوفير أعلى مستويات الأمن. وتندرج هذه المبادرة ضمن إطار مشروع الانضمام الرقمي للعملاء الجُدد إلى البنك والذي يقوم البنك حالياً بتطبيقه لتمكين العملاء من استكمال وثائقهم عبر الإنترنت بسهولة وأمان، بضغطات بسيطة من خلال «الهوية الرقمية».

وبهذه المناسبة، قال جيف ستيسيك، المدير التنفيذي للعمليات في بنك رأس الخيمة الوطني: «تُعَدّ «الهوية الرقمية» إحدى المبادرات المهمة على المستوى الوطني ويفخر بنك رأس الخيمة الوطني بأن يكون من أوائل البنوك التي تقوم بدعمها. ويلتزم البنك بإعطاء الأولوية لاحتياجات عملائه وتزويدهم بأرقى الخدمات المصرفية الرقمية التي تمتاز بمستويات عالية من الأمن والراحة وسهولة الاستخدام. ولا شك أن هذه الاتفاقية تسهم بشكل فعّال في تسهيل وتقليل المعاملات الورقية اللازمة. ويسرنا في بنك رأس الخيمة الوطني أن نقوم بدمج خدمات «الهوية الرقمية» بعملية الانضمام الرقمي للعملاء الجُدد إلى البنك خلال الأشهر القليلة القادمة».

وتعد «الهوية الرقمية» مبادرة وطنية مشتركة أطلقتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية ودبي الذكية، وتهدف لتزويد مزودي الخدمات في دولة الإمارات بحل موثوق وموحد للهوية الرقمية، مع الحفاظ على مستويات عالية من الأمن وسهولة الاستخدام. وتعتبر «الهوية الرقمية» ركيزة أساسية تسهم في تمكين العديد من مبادرات التحول الرقمي وتحقيق أهداف «رؤية الإمارات 2021»، و«مئوية الإمارات 2071»، والتنمية المستدامة.