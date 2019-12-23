شكرا لقرائتكم خبر عن الصين واليابان وكوريا الجنوبية تتعهد بتسريع اتفاق التجارة الحرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهد وزراء التجارة: الصيني والياباني والكوري الجنوبي أمس بالمضي قدماً في المفاوضات المستمرة حول اتفاق تجارة حرة ثلاثي، واتفاق أوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادي. وذكرت«كيودو» للأنباء أن وزير التجارة الصيني، تشونج شان ونظيره الياباني، هيروشي كاجياما والكوري الجنوبي، سونج يون مو اجتمعوا في بكين قبل قمة ثلاثية يشارك فيها زعماء الدول الثلاث، تعقد غداً.(د ب أ)

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