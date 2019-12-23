«أراضي دبي» تكرّم موظفاً أمضى 50 عاماً في الدائرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تأكيداً على التزامها بتقدير إنجازات كوادرها، وتقدير تفانيهم وإخلاصهم وسعيهم المستمر لإسعاد متعامليها، أقامت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حفلاً لتكريم أول رسام خرائط عمل لديها وهو محمد مرتضى خان، الموظف الذي قضى أكثر من 50 عاماً في خدمتها.

وانضم محمد مرتضى إلى فريق عمل دائرة الأراضي والأملاك في دبي في 31 مايو 1969، وأظهر أعلى مستويات التفاني والإخلاص، ليقدم لزملائه نموذجاً للوفاء بواجباته في خدمة الدائرة خلال العقود الخمسة الماضية. وعمل مرتضى في قسم المساحة، وكان مصدر دعم لجميع زملائه في القسم، من خلال العمل بروح الفريق الواحد.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة: سعدنا بتكريم زميل عزيز ينتمي إلى الرعيل الأول من كوادرنا الذين نفخر بإنجازاتهم ومواكبتهم لمسيرة الدائرة وتطورها. ويسرنا الإعراب عن تقديرنا البالغ له لما قدمه من خدمات جليلة للدائرة على مدار خمسة عقود كاملة.

وأعرب محمد مرتضى عن امتنانه وقال: لقد كانت مسيرة حافلة بالكثير من المحطات، شهدت خلالها كافة مراحل تطور الدائرة من المعاملات الورقية، وصولاً إلى أحدث التطبيقات الرقمية والمنصات الإلكترونية، على نحو يعكس التقدم الهائل الذي يحققه القطاع العقاري في إمارة دبي.