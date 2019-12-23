21.8 % انخفـاض صـادرات التكنولوجيـا لكـوريا الجنـوبيـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات أن صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات التكنولوجية تراجعت للشهر ال13 على التوالي في نوفمبر الماضي، وذلك يرجع إلى ضعف الطلب على الشرائح الإلكترونية وشاشات العرض والهواتف المحمولة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات القول إن قيمة الصادرات بلغت 14.31 مليار دولار الشهر الماضي، بانخفاض 21.8% مقارنة بالعام الماضي. ويشار إلى أن صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسجل تراجعاً منذ نوفمبر العام الماضي.

وتراجعت صادرات منتجات أشباه المواصلات، إحدى أبرز السلع التصديرية لسول، 30.7% لتصل إلى 7.48 مليار دولار.

وانخفضت صادرات الشاشات 25% الشهر الماضي لتصل إلى 1.71 مليار دولار، كما تراجعت صادرات الهواتف المحمولة 0.9% لتصل إلى 1.02 مليار دولار.

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ومن ناحية أخرى، ارتفعت صادرات أجهزة الحواسب الآلية 22.4% لتصل إلى 1 مليار دولار.

وانخفضت الصادرات للصين 21% لتصل إلى أقل من 7.14 مليار دولار، والولايات المتحدة الأمريكية 22.5% لتصل إلى 1.57 مليار دولار.

وارتفعت الصادرات لليابان 0.2% لتصل إلى 380 مليون دولار.

بالنسبة لأول 11 شهراً من العام، تراجعت صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 20.5% لتصل إلى 163.53 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. وارتفعت الواردات خلال نفس الفترة 1.6% لتصل إلى 99.35 مليار دولار. (د ب ا)