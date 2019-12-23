شكرا لقرائتكم خبر عن وصل تبدأ بتسليم وحدات جاردينيا تاون هومز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت وصل للعقارات، التابعة لمجموعة وصل لإدارة الأصول، عن البدء بتسليم وحدات مشروع «جاردينيا تاون هومز» الواقع على مقربة من مركز ابن بطوطة على شارع الشيخ زايد في دبي حسب الجدول الزمني المحدد مسبقًا. ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تحقيق وعودها لعملائها بالانتقال والعيش في وحداتهم قبل نهاية العام الجاري. وبعد أن أنجزت المشروع بالكامل، ستبدأ وصل بتسليم آخر مجموعة من الوحدات في نهاية شهر يناير المقبل.

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