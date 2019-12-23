الإمارات تشارك بمنتدى صندوق النقد الإحصائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: ”الخليج 365”

شارك وفد من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء برئاسة عبد الله لوتاه مدير عام الهيئة، في المنتدى الإحصائي الذي عقد في مقر صندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن. ويعد المنتدى منبراً دولياً سنوياً لواضعي السياسات ورؤساء ومديري الأجهزة الإحصائية، والجهات الموفرة للبيانات الاقتصادية والمالية، وكذلك المنظمات الدولية المعنية بالعمل الإحصائي على مستوى العالم، مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة العمل الدولية واليونيسكو وغيرها، وذلك لمناقشة أحدث القضايا في إحصاءات الاقتصاد الكلي، ووسائل قياس الاقتصاد غير الرسمي، والإحصاءات المالية، وتقنيات وسبل دعم وتطوير العمل الإحصائي.

وحول أهمية هذا الملتقى أكد عبد الله لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ضرورة التعاون والعمل المشترك دولياً ومحلياً، وتسخير أحدث التقنيات والاستفادة من ثورة البيانات من أجل تطوير العمل الإحصائي وإدارة البيانات، مما يساهم في تحقيق قيام التنمية المستدامة، وقال: «إن هذا الاجتماع الدولي السنوي، هو منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة من مختلف الاقتصادات العالمية، للاستفادة منها في تطوير العمل الإحصائي وإدارة البيانات، ولهذه الاجتماعات دور كبير في الاطّلاع على أحدث ما توصلت إليه التقارير الإحصائية الدولية، وهي تتيح للمشاركين فرص اللقاء والتواصل مع الخبراء والمختصين، وتبادل التجارب والممارسات الناجحة للدول الأخرى، ومما لاشك فيه أن تعاظم اهتمام الدول والحكومات في الاستثمار في البيانات والإحصاءات، يؤكد إيمانها بأن الإحصاء هو الركيزة الأساسية لقيام التنمية المستدامة».

وضمن السمة الرئيسية لهذا العام حول قياس الاقتصاد غير الرسمي، تضمنت أجندة اجتماعات الدورة السابعة للملتقى مجموعة من المحاور الأساسية ناقشت العديد من القضايا المهمة، مثل: تعريف وتحديد نطاق الاقتصاد غير الرسمي، تحديد مستوى ونمو الاقتصاد غير الرسمي، والتقنيات الجديدة والمصادر المحتملة للبيانات، بالإضافة إلى العديد من القضايا الاقتصادية والإحصائية المهمة.