1.7 % ارتفاع صادرات أبوظبي في الربع الثالث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الربع الثالث من العام 2019 تحسناً كبيراً في صادرات أبوظبي في خطوة تعكس استمرار النشاط في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة ترشيد الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة ذاتها من خلال انخفاض الواردات.

حصيلة السلوك الإيجابي الجديد للنشاط الاقتصادي كما وثقته الأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء ظهر جلياً من خلال ارتفاع معدل قيمة وحدة الصادرات للإمارة في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 1.7% مقارنة بالربع الثاني من العام حيث بلغ الرقم القياسي لوحدة الصادرات 82.7%.

وفي المقابل فقد انخفض معدل قيمة وحدة الواردات في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 18.7% مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته وأغلق المؤشر القياسي عند 107.3%.

وتوقع مركز الإحصاء أن تشهد الفترة المقبلة نمواً وازدهاراً على كافة المستويات ومنها التجارة بشقيها السلعي والخدمي، حيث تشكل حركة الصادرات غير النفطية والواردات في إمارة أبوظبي عنصراً مهماً في الحركة الاقتصادية لمجتمع الإمارة. (وام)