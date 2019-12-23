شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تنخفض قبل عطلة عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم الاثنين بعدما اقتربت من مستويات قياسية مرتفعة فى الجلسة السابقة، وسط تعاملات ضعيفة قبل عطلات عيد الميلاد هذا الأسبوع.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.1% فى الساعة 0814 بتوقيت جرينتش وقاد القطاع المصرفى الاتجاه النزولى.
وفى ظل تحسن توقعات الاقتصاد العالمى والتفاؤل بشأن خروج بريطانى سلس من الاتحاد الأوروبى، ارتفعت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوياتها هذا الأسبوع وسجل المؤشر أكبر مكاسب أسبوعية فى شهرين.
وفى إيطاليا، تراجع سهم مجموعة أتلانتيا للبنية التحتية مما ضغط على المؤشر العام للسوق.
كان تقرير قال يوم السبت إن الحكومة الإيطالية وافقت مبدئيا على وثيقة تيسر سحب امتيازات تشغيل الطرق السريعة. ولا يذكر القرار أتلانتيا، لكن مصدرا حكوميا أبلغ رويترز أن الإجراءات قد تشملها.
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