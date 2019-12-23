شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% رابحا 2.090 نقطة ليصل إلى مستوى 6265.27 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% رابحاً 3.080 نقطة ليصل إلى مستوى 6977.95 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% خاسراً 1.700 نقطة ليصل إلى مستوى 4855.15 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 105.6 مليون سهم بقيمة 36 مليون دينار كويتى عبر 4452 صفقة.
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.19%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.11%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.32%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.48%.
وجاء سهم "شركة مبرد القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.37%، تليه شركة وربة القابضة بنسبة 7.78%، ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 6.35%، فيما تصدر سهم "شركة أسمنت الخليج" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.57% ثم الشركة الأولى للتأمين التكافلى بنسبة 9.09%، ثم الشركة العالمية للمدن العقارية بنسبة 8.65%.
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