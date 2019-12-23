شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط فى أسعار النفط رغم الأمال فى اتفاق تجارى بين أمريكا والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، لكنها تماسكت قرب أعلى مستوى فى 3 أشهر وسط توقعات بأن الولايات المتحدة والصين ستبرمان اتفاق تجارة قريبا بعد تصريحات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب. ونزل خام برنت 16 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 65.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو 0.4% إلى 60.22 دولار للبرميل. وأُعلن عن اتفاق تجارة أولى فى وقت سابق من الشهر الجارى، سعيا لإنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ شهور بين أكبر اقتصادين فى العالم والتى أدت لاضطراب الأسواق ونالت من النمو العالمى.

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