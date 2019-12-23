شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.36% رابحا 29.96 نقطة ليصل إلى مستوى 8330.69 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.92% خاسرا 61 نقطة ليصل إلى مستوى 6562.74 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 37.2 مليون سهم بقيمة 890 مليون ريال، وارتفعت أسهم 142 شركة، فيما تراجعت 37 شركة.

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وارتفع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 3.91%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.57%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.89%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.87%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.82%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.76%.

وجاء سهم "الأسماك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.69%، ثم وفرة نسبة 7.16%، ثم عناية بنسبة 6.93%، فيما تصدر سهم "معدنية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.30% ثم الخزف السعودى بنسبة 1.35%، ثم باتك بنسبة 1.24%.