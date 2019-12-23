شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل تعاملات جلسة الإثنين وسط هبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 19.7 مليون سهم محققة ما قيمته 19.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 361 صفقة لعدد 20 سهما، وارتفعت 6 أسهم، وانخفض 13 سهما، واستقر سهم واحد.
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.69%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.42%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.32%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.26%، فقطاع الاستثمار بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.23%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة داماك العقارية بنسبة 1.06%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 0.75%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.23%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 3.09%.
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