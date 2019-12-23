شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 962 ألف سهم بقيمة 320.3 ألف دينار.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 13.73% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.02%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.49%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.60% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 9.08%.
كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.64% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.25%.
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